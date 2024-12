Bank of Japan temporeggia e lascia tassi invariati

La Bank of Japan ha mantenuto inalterata la sua politica monetaria, in attesa di un momento più opportuno per alzare i tassi.

Il governatore Kazuo Ueda e il suo consiglio hanno lasciato il tasso di riferimento a 0,25%. Lo yen si è indebolito a 156,5 rispetto al dollaro (sostenuto dai toni restrittivi della Fed di ieri sera) mentre il Topix ha cancellato le perdite dopo la decisione.

Il membro del consiglio Naoki Tamura ha votato contro la decisione di mantenere invariate le condizioni, proponendo un aumento del tasso allo 0,5%. Ha affermato che l’economia e i prezzi si stanno muovendo in linea con le aspettative e che ci sono crescenti rischi al rialzo per l’inflazione. Sebbene la sua proposta sia stata respinta dal resto del consiglio, suggerisce che il consiglio potrebbe essere quasi pronto per il terzo aumento.