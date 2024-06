Bank of Japan lascia tassi invariati, rimanda annuncio su tagli acquisti bond. La reazione della borsa di Tokyo

La Bank of Japan ha annunciato oggi di aver lasciato i tassi principali di riferimento invariati al range compreso tra lo zero e lo 0,1%, aggiungendo che potrebbe decidere di ridurre l’acquisto dei titoli di stato giapponesi a seguito del prossimo meeting di politica monetaria, previsto per i prossimi 30 e 31 luglio.

Al momento la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda acquista un ammontare di 6 trilioni di yen di bond (l’equivalente di $38,5 miliardi) al mese.

Nel comunicato con cui ha annunciato le decisioni di politica monetaria, la banca centrale ha sottolineato che l’economia del Giappone si è ripresa in modo moderato, sebbene sacche di debolezza permangano. L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo sale dello 0,34% circa, a quota 38.848,78 punti.