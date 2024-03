Bank of Japan cauta dopo fine era tassi negativi, focus sullo yen dopo minimo record sul dollaro

La Bank of Japan deve essere cauta nel processo di normalizzazione della politica monetaria intrapreso il 19 marzo con l’annuncio della fine dell’era dei tassi negativi. E’ quanto è emerso dal sommario relativo all’ultima riunione della banca centrale del Giappone, diffuso oggi.

Dal documento, è emerso che alcuni esponenti della Bank of Japan nutruno dubbi sulla capacità dell’economia giapponese di sostenere l’uscita storica dalla politica monetaria ultra espansiva adottata dalla Bank of Japan.

“La BoJ deve comunicare ai mercati che non ricorrerà a una politica monetaria restrittiva”, si legge. Un esponente in particolare della banca centrale ha detto che il Giappone deve evitare di alzare i tassi in modo rapido.

Lo yen rimane osservato speciale dopo il minimo record testato nella sessione precedente nei confronti del dollaro Usa, in un contesto in cui il Giappone non esclude la possibilità di intervenire sul mercato del forex per frenare la sua caduta.

Il rapporto USD-JPY oscilla attorno alla parità, attorno a quota 151,35.

Negativa la borsa di Tokyo, con l’indice Nikkei 225 che arretra di oltre l’1,5%.