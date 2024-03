Bank of Japan alza tassi per la prima volta dal 2007. Fine tassi negativi e stop a controllo curva rendimenti (YCC)

Così come da attese, la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda ha annunciato oggi la fine dell’era dei tassi negativi, alzando i tassi di interesse per la prima volta dal 2007.

I tassi sono stati alzati dal -0,1% al range compreso tra lo zero e lo 0,1%.

La Bank of Japan ha annunciato anche lo stop del controllo della curva dei rendimenti (YCC -Yield Curve Control) dei titoli di stato giapponesi con scadenza a 10 anni e la fine degli acquisti degli ETF e dei J-REITS, oltre alla riduzione graduale dello shopping di corporate bond, destinato a essere interrotto nell’arco di un anno.