Bank of England dritta per la sua strada contro l’inflazione. Tassi UK al 4%, record in 14 anni

La Bank of England ha annunciato di aver alzato i tassi di interesse UK al record degli ultimi 14 anni, ovvero al 4%, in una nuova mossa concepita per sfiammare l’inflazione. La stretta monetaria è stata pari a +25 punti base, come da attese.

Va detto che, nel mese di dicembre, l’inflazione del Regno Unito misurata dall’indice dei prezzi al consumo CPI ha rallentato lievemente il passo, salendo dello 10,5% su base annua, rispetto al record degli ultimi 41 anni della crescita Y/Y pari a +11,1% registrata a ottobre.

Il dato aveva portato qualche strategist a sperare in un rallentamento dell’inflazione in UK e dunque in una Bank of England più morbida.

Tuttavia, lo stesso Huw Pill, capo economista della banca centrale britannica, aveva avvertito del rischio di una inflazione più persistente nel Regno Unito, nonostante il calo dei prezzi energetici e la prospettiva di un PIL UK in recessione.