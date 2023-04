Bank of Canada: alza stima Pil 2023 a +1,4%

La Bank of Canada ha recentemente aggiornato le sue previsioni di crescita per il 2023, passando dall’1,0% stimato a gennaio al nuovo valore del 1,4%. Nel suo Rapporto trimestrale sulla politica monetaria, l’istituto ha inoltre evidenziato un minor rischio di recessione per l’anno in corso.

Per quanto riguarda l’inflazione, la banca centrale canadese prevede un rapido calo fino al 3% entro la metà del 2023, ma ritiene che il target del 2% non verrà raggiunto prima della fine del 2024. A gennaio, l’istituto si era limitato a sostenere che l’inflazione sarebbe scesa al 2% nel 2024.

La Bank of Canada ha affermato che la crescita annualizzata raggiungerà il 2,3% nel primo trimestre, per poi attestarsi a meno dell’1,0% per il resto del 2023. “La crescita trimestrale dovrebbe essere debole per il resto dell’anno, per poi riprendersi gradualmente nel corso del 2024”, ha dichiarato l’istituto.

Infine, ha ridotto la previsione di crescita per il 2024 all’1,3%, rispetto all’1,8% stimato a gennaio, e prevede un’espansione economica del 2,5% nel 2025.