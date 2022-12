Bank of Canada alza i tassi di 50 bp ma apre ad una pausa nel ciclo di inasprimento monetario

La Bank of Canada ha alzato come da attese i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli al 4,25%, livello massimo dall’inizio del 2008.

Tuttavia, la mancanza del consueto riferimento, nel comunicato post riunione, alla necessità di aumentare ulteriormente il costo del denaro suggerisce la possibilità di una pausa per la prima volta dall’inizio del ciclo di inasprimento monetario.

“Il Consiglio direttivo valuterà se il tasso ufficiale debba aumentare ulteriormente per riportare l’offerta e la domanda in equilibrio e ricondurre l’inflazione all’obiettivo”, ha affermato la banca in una nota.

L’istituto ha ribadito l’impegno a riportare sotto controllo l’inflazione, raffreddando la crescita dei prezzi al consumo al di sotto del 2% annuo. D’altra parte, ha però segnalato che la politica monetaria più restrittiva sta “frenando la domanda interna”, sottolineando la moderazione dei consumi nel terzo trimestre e il rallentamento del mercato immobiliare.