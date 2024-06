Bank of Canada abbassa i tassi di interesse: primo paese del G7 a farlo

La Bank of Canada ha annunciato un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, segnando una mossa storica in quanto è la prima banca centrale tra i Paesi del G7 a compiere tale passo. Ora, i tassi sono stati abbassati al 4,75%, dopo un periodo di 11 mesi in cui erano rimasti fermi al 5%.

In una dichiarazione ufficiale, la Banca centrale canadese ha affermato che “è ragionevole attendersi altri tagli” nei prossimi mesi, indicando una possibile continuazione di questa politica monetaria espansiva.