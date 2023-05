Bank of America: ricolloca dipendenti in Asia

Bank of America chiederà a circa 40 banker in Asia di cercare lavoro in altre divisioni, nel tentativo di gestire il declino a livello di settore nell’attività di negoziazione, cercando di evitare una riduzione dell’organico. Lo riporta Bloomberg, citando una persona che ha familiarità con la questione.

Circa la metà di questi professionisti, che lavorano a stretto contatto con i clienti, ha sede a Hong Kong, con un focus sulla Cina, e la maggior parte dei dipendenti interessati dalla richiesta ricopre posizioni junior. La mossa potrebbe riguardare anche alcune posizioni nei mercati globali.

Bank of America è una delle poche grandi banche di Wall Street ad aver evitato per ora tagli ai posti di lavoro negli ultimi mesi, scegliendo invece di ricollocare le risorse. L’ultima manovra è pensata per offrire una soluzione temporanea alla carenza di trattative in Cina e al rallentamento della seconda economia mondiale.