Bancomat Spa stringe un accordo con Viva.com per nuove soluzioni di pagamento

Bancomat spa, la società responsabile della gestione di uno dei più importanti circuiti di pagamento nel nostro Paese, ha recentemente reso noto di aver concluso un importante accordo strategico con Viva.com, un’azienda emergente nel settore tecnologico che ha portato all’innovazione nel campo dei pagamenti, introducendo nuove modalità attraverso l’uso degli smartphone.

Questa collaborazione segna un passo significativo per Bancomat, che si conferma come leader indiscusso nel settore dei pagamenti con carte di debito in Italia, vantando numeri impressionanti con 2,3 miliardi di transazioni per un valore totale di 114 miliardi di euro.

La partnership tra Bancomat e Viva.com promette di essere un vero e proprio game changer nel panorama dei pagamenti digitali, permettendo a Bancomat di ampliare notevolmente la sua base di clientela. Infatti, grazie a questo accordo, Bancomat potrà accedere alla vasta rete di esercenti che già utilizzano con successo la piattaforma innovativa di Viva.com per le loro transazioni commerciali.