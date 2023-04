Bancomat: FSI investe 100 mln di euro

FSI, noto investitore istituzionale italiano, ha recentemente siglato un accordo per entrare nel capitale di Bancomat, la società che gestisce i principali circuiti di prelievo e pagamento in Italia. L’investimento di FSI in Bancomat ammonta fino a 100 milioni di euro, attraverso un aumento di capitale riservato, che porterà FSI ad acquisire una partecipazione di minoranza nel capitale della società.

L’operazione – si legge in una nota – prevede anche l’adozione di una governance funzionale a rafforzare il posizionamento competitivo di Bancomat come azienda di mercato dinamica e orientata al cliente e all’innovazione tecnologica.