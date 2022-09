Banco Desio: parte la nuova piattaforma digitale con Deloitte per i fondi del PNRR alle imprese

Dalla collaborazione tra Banco Desio e Nasce “Go 2 Incentives”, la piattaforma digitale che abilita un accesso rapido e chiaro alle aziende nel soddisfare specifici bisogni connessi agli incentivi PNRR e ai fondi europei.

Il sito offre la possibilità ai clienti di richiedere al proprio Gestore Banco Desio maggiori informazioni in merito alle soluzioni finanziarie dedicate. Per coloro che sono interessati a ricevere assistenza nella preparazione della domanda di accesso agli incentivi, è possibile richiedere direttamente da “Go 2 Incentives” il supporto di un team dedicato di Deloitte grazie ad un processo interattivo e di tutoring specialistico ad hoc.

“Go 2 Incentives conferma la volontà di Banco Desio di essere al fianco delle imprese nella loro crescita, un aiuto concreto, ancor più importante in un contesto complesso ma che presenta anche opportunità, per orientarsi in modo facile e veloce rispetto alle possibilità offerte dal PNRR, fornendo un’informativa organica ed esaustiva degli avvisi e dei bandi e favorendone l’accesso anche con advisory specialistico. Un’occasione unica quella dei fondi europei, per aiutare i nostri clienti a cogliere tutte le possibili opportunità e non solo con il nostro supporto finanziario” – ha commentato Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio.

Grazie alla piattaforma i clienti hanno la possibilità di incrociare e profilare le opportunità previste dal PNRR con le loro caratteristiche ed esigenze specifiche (e.g. per settore di attività economica, territorialità di interesse, finalità dell’investimento) per identificare gli incentivi a loro più idonei. I clienti all’interno della piattaforma “Go 2 Incentives” avranno la possibilità di ricercare gli incentivi più adatti alle loro esigenze, navigare all’interno delle opportunità attive, visualizzare il dettaglio degli incentivi e le loro caratteristiche chiave (e.g. modalità di accesso ai fondi, requisiti, beneficiari).