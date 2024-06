Banco Desio lancia nuovi prodotti di credito Green per le imprese

Banco Desio ha introdotto una nuova gamma di prodotti di credito Green destinati alle imprese, con l’obiettivo di espandere la propria offerta commerciale e sostenere la transizione ecologica dei suoi clienti.

Il gruppo bancario, quotato alla Borsa di Milano, ha inoltre firmato un accordo di collaborazione con SACE, un gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. SACE è specializzato nel supporto alle imprese e l’accordo permetterà alle aziende clienti di condividere i rischi legati alle operazioni di export.

In una nota ufficiale, Banco Desio ha dichiarato: “Banco Desio rafforza ulteriormente il suo ruolo di banca di prossimità al fianco delle imprese nei territori in cui opera, confermando l’impegno nel fornire la liquidità e il supporto necessari per rendere le aziende italiane più sostenibili e competitive sul mercato nazionale e internazionale”.