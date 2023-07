Banco BPM: Standard Ethics assegna Outlook Positivo

Standard Ethics ha assegnato un Outlook “Positivo” a Banco BPM, confermando il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE”. Il primo Corporate SER assegnato alla Banca risale al 2017. Banco BPM, terzo istituto bancario in Italia per attività e impieghi, è una costituente dei seguenti indici: SE Italian Index, SE Italian Banks Index, SE European Banks Index.

Con l’aggiornamento e l’introduzione di alcuni strumenti di governance della Sostenibilità – come il nuovo Codice Etico, le Linee Guida in Materia di Rispetto e Tutela dei Diritti Umani, percorsi per neutralizzare il gender pay gap, nuovi strumenti per definire la componente variabile della remunerazione in base ad obbiettivi di Sostenibilità legati anche a rating esterni, o l’introduzione della “materialità a impatto” – la Banca ha effettuato ulteriori e significativi passi in avanti nelle direzioni proposte da Onu, Ocse e Ue sui temi ESG. Un percorso che ha trovato una evidente accelerazione negli ultimi dodici mesi.

La rendicontazione extra-finanziaria appare ben strutturata ed allineata alle buone pratiche del settore così come le politiche ambientali si basano su target internazionali e su politiche avanzate. La prospettiva si mantiene positiva, viene elevato l’Outlook a “Positivo” in previsione di un innalzamento del SER.