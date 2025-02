Banco Bpm risponde a UniCredit: preoccupazione per comunicato, su Ops non chiarisce posizione

A distanza di meno di 24 ore Banco Bpm risponde a UniCredit. Senza molti giri di parole, nella lunga nota diffusa stamattina, il gruppo guidato da Giuseppe Castagna manifesta i suoi dubbi e scrive: “a tutela della Banca e dei propri stakeholders e più in generale a salvaguardia della trasparenza nell’informativa al mercato – Banco Bpm non può esimersi dal manifestare la propria preoccupazione in relazione ai contenuti del comunicato stampa diffuso. In particolare, Banco Bpm sottolinea che UniCredit “da una parte, insinua dei dubbi sulla valenza dell’offerta su Anima e sul ritorno dell’investimento per il gruppo Banco Bpm (sui quali si è avuto modo di fornire sopra le dovute precisazioni) e, dall’altra parte, si limita a richiamare le condizioni di efficacia poste all’Ops e già ben note al mercato senza, peraltro, chiarire la propria posizione in merito alla effettiva rinuncia alle stesse in caso di approvazione assembleare e/o all’eventuale rilancio del corrispettivo dell’Ops”.

Banco Bpm, precisa ancora nella nota, prosegue nell’esecuzione del proprio piano industriale e dell’offerta su Anima nella piena convinzione che tali azioni porteranno valore ai propri azionisti.