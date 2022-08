Banco BPM: outlook positivo, oltre 440 milioni maggior margine interesse potenziale annuo con rialzo tassi 100 pb

Banco BPM ha concluso il secondo trimestre del 2022 con un margine di interesse di € 527,6 milioni (€ 511,5 milioni nel 1° trim. 2022; + 3,1%). Il margine di interesse del primo semestre dell’anno è stato così pari a € 1.039,1 milioni, in rialzo del 2% rispetto agli € 1.019,2 milioni del 1° sem. 2021. Guardando in avanti, la banca guidata da Giuseppe Castagna ha annunciato un outlook positivo, parlando di “ottime prospettive di incremento dei ricavi” in particolare di “oltre € 440 milioni di maggior margine di interesse potenziale annuo in caso di rialzo dei tassi di 100 punti base. L’utile per azione (eps) dell’anno 2022 è previsto a un valore superiore di 0,40 euro, con payout al 50%. Banco BPM ha confermato gli obiettivi del piano strategico 2021/2024.