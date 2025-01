Banco Bpm emette bond social da €500 milioni

Banco BPM S.p.A. ha concluso una nuova emissione Social Senior Preferred, della durata di cinque anni, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Gli ordini, provenienti da oltre 150 investitori, hanno toccato i 2,4 miliardi di euro, dimostrando un forte interesse che ha permesso di chiudere l’operazione con uno spread mai così ridotto dalla nascita del Gruppo. Circa metà degli ordini allocati derivano da investitori con un marcato orientamento verso la sostenibilità ESG.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo di 99,607% e offre una cedola fissa del 3,375%. Questa obbligazione, destinata esclusivamente agli investitori istituzionali, fa parte del Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e si attende che abbia un rating di Baa2/BBB/BBB/BBB (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS).

Questo Social Bond, il primo del genere in Italia per il 2025, è stato emesso seguendo il Green, Social and Sustainability Bonds Framework, portando il totale delle emissioni ESG di Banco BPM a 6,25 miliardi di euro. I proventi saranno utilizzati per il rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definito nel Framework della Banca, con particolare attenzione ai prestiti concessi a PMI italiane in aree economicamente svantaggiate.