Banco BPM conclude con successo emissione Green senior bond non preferred da 750 milioni

Banco BPM ha annunciato di aver completato con successo una nuova emissione avente per oggetto un bond Green Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

La banca italiana guidata dal ceo Giuseppe Castagna ha reso noto che “gli ordini, superiori a 3,2 miliardi di euro, pari a quattro volte l’ammontare emesso con richieste da parte di oltre 200 investitori, confermano il sempre maggiorericonoscimento da parte degli investitori nel nome Banco BPM”.

Il bond, emesso ad un prezzo pari a 99,537%, paga una cedola fissa del 4,875%.

L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banco BPM e ha un rating atteso di Baa3/BB+/BB+/BBB (low) (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS).

Piazza Meda ha reso noto con il comunicato che “i proventi derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel nuovo Green, Social and Sustainability Bonds Framework della Banca, pubblicato lo scorso 7 novembre”.

Con questa, sono otto le emissioni ESG finora collocate con una raccolta complessiva di 5 miliardi di euro.

Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (67%) e banche (23%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 31%, Francia con il 13%, Germania con il 10% e Paesi Nordici con l’8%) e dell’Italia col 26%.