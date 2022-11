Banco BPM concede periodo di esclusiva a Crédit Agricole Assurances per settore Danni/Protezione

Banco BPM ha concesso un periodo di esclusiva a Crédit Agricole Assurances S.A. per il settore Danni/Protezione, in relazione al processo di valorizzazione del settore bancassurance. E’ quanto si legge in un comunicato della banca guidata da Giuseppe Castagna:

“Nell’ambito del processo competitivo avviato negli scorsi mesi dalla Banca per valutare eventuali opzioni di partnership nel settore Danni/Protezione, al quale hanno partecipato primari operatori assicurativi, in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, esaminate le offerte ricevute, ha deliberato di concedere a Crédit Agricole Assurances S.A. un periodo di esclusiva. Tale esclusiva è finalizzata alla negoziazione e definizione dei termini e delle condizioni del potenziale acquisto da parte di Crédit Agricole Assurances S.A. di una partecipazione di

maggioranza rispettivamente in Banco BPM Assicurazioni e, subordinatamente al riacquisto da parte della Banca, di Vera Assicurazioni che, a sua volta, detiene il 100% di Vera

Protezione, con l’avvio di una potenziale partnership di lungo periodo nel settore Danni/Protezione”.

“Come già comunicato al mercato in data 3 agosto 2022 – prosegue il comunicato di Banco BPM – prosegue invece il processo di internalizzazione del settore Vita, già avviato dalla Banca a seguito dell’acquisizione dell’intero capitale di Bipiemme Vita (oggi Banco BPM Vita) da Covéa Coopération SA”.