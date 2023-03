Banco BPM: cda approva lista 15 candidati per esercizio 2023-2025

Banco BPM, la banca guidata dal ceo Giuseppe Castagna, ha reso noto nella serata di ieri che “il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, riunitosi a Milano sotto la presidenza del dott. Massimo Tononi, tenuto conto

dell’attività istruttoria e propositiva svolta dal Comitato Nomine, ha approvato all’unanimità, e quindi nel rispetto della maggioranza qualificata la seguente lista (‘Lista del Consiglio’) di 15 candidati alla carica di amministratore per gli esercizi 2023-2025, che verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza”:

1) Tononi Massimo (Presidente)

2) Castagna Giuseppe (Amministratore Delegato)

3) Comoli Maurizio (Vice-Presidente)

4) Anolli Mario

5) Bordogna Paolo

6) Ferretti Paola

7) Mantelli Marina

8) Mio Chiara

9) Oliveti Alberto

10) Rossetti Eugenio

11) Soffientini Manuela

12) Tauro Luigia

13) Frascarolo Carlo

14) Torricelli Costanza

15) Zanotti Giovanna

Nella nota diramata dopo la fine della giornata di contrattazioni a Piazza Affari, Banco BPM ha aggiunto che “la predetta lista, unitamente all’altra documentazione prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge”.

La banca “fa altresì presente che è a disposizione del pubblico sul sito internet di Banco BPM www.gruppo.bancobpm.it (sezione ‘Corporate Governance – Documenti Societari’) il documento relativo alle ‘Modalità operative per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali’ in relazione al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che

saranno eletti dalla prossima Assemblea dei soci”.