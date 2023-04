Banco BPM: approvato bilancio 2022 e nuovo consiglio di amministrazione

L’assemblea degli azionisti di Banco BPM ha recentemente approvato il bilancio per l’anno 2022 e la distribuzione degli utili. Inoltre, sono stati nominati i componenti del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il prossimo triennio, segno di un rinnovamento nella governance della banca.

Il nuovo consiglio di amministrazione è guidato da Massimo Tononi e include diverse figure di rilievo, tra cui Giuseppe Castagna (amministratore delegato designato), Maurizio Comoli (vicepresidente) e altri membri come Mario Anolli, Paolo Bordogna, Paola Ferretti, Marina Mantelli, Chiara Mio, Alberto Oliveti, Eugenio Rossetti, Manuela Soffientini, Luigia Tauro, Mauro Paoloni, Paolo Boccardelli e Nadine Faruque.

Per quanto riguarda il nuovo collegio sindacale, esso è composto da Marcello Priori in qualità di presidente, Maurizio Lauri, Nadia Valenti, Silvia Muzi e Elbano De Nuccio come sindaci effettivi. I sindaci supplenti nominati sono Mario Tagliaferri, Marina Scandurra e Sara Antonelli. Queste nomine rappresentano un passo importante per il futuro di Banco BPM e la sua crescita nel mercato finanziario.