Banca Valsabbina acquisisce quote Arkios Italy raggiungendo il 78% di Integrae Sim

Nel contesto del mercato finanziario, una mossa strategica è stata effettuata da Banca Valsabbina. Questa ha perfezionato l’acquisizione di quote da Arkios Italy, come riportato in una recente comunicazione. L’obiettivo era di incrementare la propria partecipazione nel capitale di Integrae Sim, intermediario milanese noto per la sua esperienza nel settore equity capital market.

A seguito di questa operazione, Banca Valsabbina ha visto la sua quota nel capitale di Integrae Sim salire al 78%. Questo avviene dopo un periodo di tre anni dal primo investimento, quando la banca aveva acquisito una quota del 26%. La decisione di incrementare l’investimento è stata presa in considerazione delle positive performance registrate nel periodo, come riportato dalla banca stessa.