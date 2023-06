Banca Sistema: €2 mld volumi factoring a inizio giugno, +15% a/a

Il Factoring di Banca Sistema raggiunge i 2 miliardi di euro di crediti acquistati a inizio giugno, registrando un +15% a/a nei primi cinque mesi del 2023 ed un incremento sia dei crediti IVA sia dei crediti commerciali, acquistati principalmente dalle imprese fornitrici della PA, ma non solo.

L’andamento dei volumi Factoring di Banca Sistema, come quello del mercato in costante crescita sia Italia che in Europa, confermano le potenzialità di questo strumento a servizio delle imprese per supportarle nelle loro esigenze di liquidità, di miglioramento degli indici di bilancio e di crescita.

“Il Factoring di Banca Sistema continua a sovraperformare rispetto ad un mercato in crescita”, ha commentato Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema.