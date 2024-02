Banca Progetto: nel 2023 utile netto record a 71,9 mln di euro

13/02/2024 09:06

Avvio prudente per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in flessione dello 0,1% in area 31.425 punti. Denaro su Pirelli (+1,3%) e Brunello Cucinelli (+0,6%) mentre arretrano Stm (-1,9%) e Mps (-0,9%). Per quanto riguarda l’Asia, i mercati cinesi resteranno chiusi tutta la settimana per la celebrazione del capodanno lunare. […]