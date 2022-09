Banca MPS: arriva ok Bce a operazione aumento di capitale

La Banca Centrale Europea (Bce) ha approvato, per gli aspetti di competenza, l’operazione di rafforzamento di capitale di Banca Monte dei Paschi. Tale approvazione, rimarca la banca senese in una nota, si aggiunge al completamento dell’iter autorizzativo da parte di DG Competition, come dalla stessa autorità comunicato nelle settimane precedenti.

La proposta di aumento di capitale da massimi 2,5 mld di euro verrà sottoposta all’assemblea il prossimo 15 settembre.