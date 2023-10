Banca Mondiale ridimensiona crescita Cina

La Banca Mondiale ha recentemente rivisto al ribasso le sue proiezioni per l’espansione economica della Cina nel prossimo futuro. Le prospettive più cupe delineate dalla Banca Mondiale per il 2024 evidenziano la preoccupazione crescente per il rallentamento dell’economia cinese. Questo scenario sta suscitando interrogativi su come tale decelerazione possa riflettersi sul panorama economico asiatico. I leader cinesi, infatti, hanno già stabilito per il 2023 uno degli obiettivi di crescita più bassi degli ultimi decenni, fissato intorno al 5%.