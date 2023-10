Banca Mondiale lancia nuova obbligazione sostenibile denominata in euro

La Banca Mondiale presenta una rivoluzionaria soluzione d’investimento per gli investitori retail italiani: un’Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile. Questo prodotto finanziario a tasso fisso callable, con una durata di 5 anni, è denominato in Euro.

Per lanciare questa obbligazione, la Banca Mondiale ha stretto una collaborazione con BNP Paribas, che agirà come Dealer. I fondi raccolti attraverso l’Obbligazione saranno indirizzati a finanziare progetti di sviluppo sostenibile. Questi progetti puntano a generare un impatto sociale e ambientale positivo nei Paesi in via di sviluppo, in perfetta sintonia con la missione della Banca Mondiale di alleviare la povertà e promuovere il benessere condiviso in un mondo sostenibile.

I bond saanno disponibili per il collocamento dal 16 ottobre 2023 e il periodo di offerta proseguirà fino al 10 novembre 2023, a meno di chiusure anticipate o proroghe. L’intenzione è di renderle negoziabili sul mercato regolamentato Euronext Milano, segmento EuroMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’investimento minimo richiesto per partecipare è di 1.000 Euro.