Utile netto consolidato a 522 milioni di euro per Banca Mediolanum. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 – portante un utile di Euro 517 milioni – e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,50 di cui Euro 0,24 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2022.