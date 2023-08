Banca Mediolanum: raccolta netta a € 5,2 miliardi da inizio anno

Banca Mediolanum S.p.A. ha comunicato i risultati commerciali del mese di luglio 2023: € 773 milioni, di cui la raccolta netta totale € 478 milioni, € 5,17 miliardi YTD, la raccolta netta in risparmio gestito € 176 milioni, € 2,33 miliardi YTD.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta:

“La raccolta di luglio di 478 milioni continua a essere solida nonostante le ingenti uscite fiscali dei clienti e alcune scadenze tecniche sul risparmio gestito. La raccolta gestita, peraltro, denota ancora una volta grande qualità ed emerge il successo delle soluzioni contenitore a disposizione della clientela. Nel corso del mese sono giunti a scadenza i primissimi vincoli in conto deposito attivati ad inizio anno, risparmi che i clienti potranno investire in prodotti gestiti nei prossimi mesi grazie al supporto e alla consulenza dei nostri Family Banker. Proseguono a buon ritmo anche le erogazioni di mutui e prestiti, così come la raccolta in polizze a protezione dei clienti, entrambi ulteriori elementi distintivi di un’offerta completa e volta a soddisfare tutte le esigenze”.