Banca Mediolanum, presentate le liste di minoranza per il rinnovo del CdA

Un importante passo è stato compiuto oggi da Sgr e investitori istituzionali nel percorso verso il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Banca Mediolanum.

Questi attori del settore finanziario hanno deciso di presentare delle liste di minoranza, caratterizzate dalla presenza esclusiva di candidati indipendenti, per il rinnovo di queste importanti cariche.

I gestori che hanno preso questa iniziativa detengono complessivamente più dell’1% delle azioni ordinarie della società, un dettaglio che sottolinea la loro non trascurabile influenza nel panorama azionario di Banca Mediolanum. Tra i nomi proposti per il consiglio di amministrazione figurano Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi e Maria-Louise Arscott, mentre per il collegio sindacale si segnalano Francesco Schiavone Panni, in qualità di sindaco effettivo, e Monica Petrella come sindaco supplente.