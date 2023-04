Banca Mediolanum: bilancio 2022 approvato, utile in calo e aumento dividendi previsto per il 2023

L’assemblea dei soci di Banca Mediolanum ha recentemente approvato il bilancio del 2022, che presenta un utile netto di 521,8 milioni di euro, in calo del 27% rispetto all’anno precedente. È stato inoltre dato il via libera al saldo dividendo di 0,26 euro per azione, pari a circa 192 milioni di euro, che si aggiunge all’acconto di 0,24 euro distribuito a novembre (nel 2021 il dividendo era di 0,58 euro).

Durante l’assemblea, l’amministratore delegato Massimo Doris ha dichiarato che l’obiettivo per il 2023 è di pagare oltre 50 centesimi per azione di dividendo, aumentando così la cedola rispetto al bilancio del 2022.