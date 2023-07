Banca Mediolanum: a giugno raccolta netta a 447 milioni di euro

Banca Mediolanum, protagonista nel panorama del risparmio gestito italiano, ha diffuso i suoi risultati commerciali nel Giugno 2023.

In merito alla raccolta netta totale, Banca Mediolanum ha riportato un totale di 447 milioni di euro. Un dato significativo, che porta il totale YTD a 4,69 miliardi. Per quanto riguarda il risparmio gestito, la raccolta netta di Giugno 2023 si attesta a 219 milioni di euro. Questo porta il totale YTD a 2,16 miliardi, confermando la solidità della banca in questo ambito.