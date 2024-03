Banca Mediolanum: a febbraio raccolta netta a €1,18 miliardi

Banca Mediolanum ha comunicato i risultati commerciali del mese di febbraio 2024. I volumi totali si attestano a € 1,37 miliardi, di cui:

“La raccolta di 1,18 miliardi nel mese di febbraio è estremamente solida e frutto del successo delle nostre iniziative volte ad accelerare la crescita della Banca. La promozione in corso, che remunera la liquidità vincolata a 6 mesi con un tasso del 5% annuo, ha riscosso un grande apprezzamento da parte dei nostri clienti in Italia, in continuità con la medesima iniziativa avviata all’inizio del 2023. Sul fronte del risparmio gestito la robusta raccolta di 441 milioni è sempre sostenuta dalle nostre soluzioni di investimento che consentono ai clienti di entrare gradualmente sui mercati. Anche l’acquisizione di nuovi clienti procede a gonfie vele, con 22.600 nuovi clienti nel mese e 41.100 da inizio anno”.