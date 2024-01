Banca Mediolanum: 2023 si chiude con un ottimo dicembre, 1,22 miliardi la raccolta netta

Raccolta netta totale a € 1,22 miliardi e in risparmio gestito a 655 milioni di euro per Banca Mediolanum nel mese di dicembre 2023.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta:

“La raccolta di dicembre si conferma eccellente con 1,22 miliardi di flussi totali e 655 milioni di risparmio gestito, portando la chiusura

dell’anno a 7,13 miliardi di raccolta totale. Inoltre, sono particolarmente soddisfatto per i 4 miliardi raggiunti

nel risparmio gestito, che a livello di settore ha visto uno degli anni più complessi del recente passato: l’approccio alla consulenza della nostra rete di Family Banker si dimostra valido in ogni condizione di mercato e continua a contraddistinguerci rispetto alla concorrenza. Questi risultati ritengo siano un chiaro segnale di come in questi mesi abbiamo saputo modulare la nostra offerta di prodotti amministrati e di investimento calandola in maniera ottimale per i clienti nel contesto dei tassi di interesse attuali. Ciò ha consentito, tra l’altro, di accelerare ulteriormente la crescita della base clienti, circa 185 mila i nuovi acquisiti, il 10% in più del 2022”.