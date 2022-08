Banca Ifis eroga primo finanziamento in Italia sostenuto da garanzia SupportItalia di SACE

Banca Ifis ha erogato il primo finanziamento supportato dalla Garanzia SupportItalia di SACE, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che hanno subito ripercussioni economiche a causa della crisi russo-ucraina e del caro-energia.

In particolare l’operazione, da 2,5 milioni di euro, è stata realizzata dalla Banca in favore di Simec Spa, un’importante realtà sarda operante nel settore della lavorazione e commercializzazione di granaglie, che contribuirà a sostenere la filiera produttiva del grano duro locale.

Con la nuova Garanzia SupportItalia, nell’ambito del Temporary Crisis Framework varato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, Banca Ifis renderà da subito disponibili nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le imprese colpite dal forte aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e della logistica, sia per esigenze di liquidità, per sostenere il capitale circolante, pagare i costi del personale, i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, ma anche per finalità di investimento.