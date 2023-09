Banca Ifis emette obbligazione Senior Preferred da 300M euro per investitori istituzionali

Banca Ifis ha recentemente annunciato il successo del collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred. Questa operazione, destinata agli investitori istituzionali, prevede un ammontare di 300 milioni di euro.

L’emissione obbligazionaria, che rientra nel quadro del programma di emissioni EMTN da 5 miliardi di euro, è in linea con quanto previsto nel Piano Industriale della Banca per il triennio 2022-24. L’operazione prevede una durata di 5 anni, con data di regolamento prevista per il 13 settembre 2023 e scadenza il 13 settembre 2028. Il reoffer price è stato fissato alla pari con una cedola annua del 6,875%. La nuova obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e ha ottenuto un rating atteso di Baa3 da Moody’s e di BB+ da Fitch. Per il successo dell’operazione, Banca Ifis ha beneficiato del supporto di Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo e Société Générale come joint bookrunners. L’assistenza legale è stata fornita da Bonelli Erede a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha supportato le banche joint bookrunners.