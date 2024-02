Banca Ifis: emesso bond da €400 milioni con scadenza a 5 anni

Nella giornata di ieri, Banca Ifis ha concluso il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred Unsecured nell’ambito del proprio programma di emissioni EMTN per un ammontare pari a 400 milioni di euro.

L’operazione è stata destinata ad investitori istituzionali. In particolare, l’emissione ha una durata quinquennale, con data di regolamento prevista per il 27 febbraio 2024. Il reoffer price è pari a 99,362 per un rendimento a scadenza del 5,65% ed una cedola pagabile annualmente del 5,50%.

L’obbligazione sarà quotata presso l’Euronext di Milano e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moody’s. Il collocamento dell’obbligazione in oggetto rientra nel programma di funding EMTN previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24, che stima 2,5 miliardi di euro di nuovi collocamenti.

Nell’operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di BNP Paribas, Equita, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers bookrunners. Clifford Chance ha supportato i Joint Lead Managers.