Banca Generali: utile netto ricorrente ai massimi +25%

Utile netto consolidato di 213,0 milioni, contro i 323,1 milioni dell’esercizio precedente per Banca Generali nell’esercizio 2022. L’utile netto ricorrente è salito del 25,2% a €221,1 milioni, rispetto ai €176,6 milioni del 2021. Tale valore segna un nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo sostenibile della banca, superiore alle stime interne e agli obiettivi presentati nel piano triennale.

Il CDA ha deliberato di presentare all’Assemblea degli Azionisti programmata, come da calendario finanziario, per il 19 aprile p.v. in prima convocazione la proposta di distribuire dividendi per €192,8 milioni, pari a €1,65 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out totale del 90,5% dell’utile consolidato dell’esercizio 2022. La raccolta netta totale del 2022 si è confermata solida a €5,7 miliardi, attestandosi al 7% delle masse di inizio periodo