Banca Generali: Raccolta netta totale a €501 milioni a novembre (€5.066 milioni da inizio anno)

Banca Generali ha diffuso i dati sulla raccolta netta totale di novembre, che si è attestata a 501 milioni, portando il valore complessivo da inizio anno a 5,1 miliardi.

Il dato risulta ancora più significativo se si considera l’impatto delle scadenze fiscali (235 milioni nel mese rispetto ai 165 milioni dello scorso anno) tipiche del mese, al netto delle quali novembre risulta il migliore mese del 2022 per volumi e mix di prodotto.

Nel periodo si evidenzia la decisa ripresa nella domanda di soluzioni gestite e della consulenza evoluta sull’amministrato che complessivamente hanno superato i 500 milioni in risposta ai nuovi lanci di prodotti orientati a sfruttare le opportunità offerte dai mercati obbligazionari e azionari dopo i mesi di forte volatilità.

Nel dettaglio, i flussi netti in soluzioni gestite sono stati pari a 343 milioni (1,6 miliardi da inizio anno) trainati in particolare dall’offerta di casa per 273 milioni (1.112 milioni da inizio anno) con flussi netti in financial wrappers per 195 milioni (752 milioni da inizio anno) e da fondi/Sicav con flussi per 82 milioni (164 milioni da inizio anno).

La raccolta conferma inoltre flussi importanti a favore dei conti amministrati (AuC) – con i flussi nel primario e gli strutturati a 259 milioni nel mese di cui quasi 200 milioni per la sottoscrizione del BTP Italia – anche in risposta al potenziamento dei servizi di advisory sull’obbligazionario recentemente lanciati.

Si segnala infine la crescita nel mese dei nuovi flussi sotto consulenza evoluta che portano il totale da inizio anno a 619 milioni, a fronte di masse che hanno raggiunto il totale di 7,2 miliardi.