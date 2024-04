Banca Generali, i risultati del 2023 e il rinnovo del CdA

In occasione dell’ultimo incontro tra gli azionisti di Banca Generali, si è proceduto all’approvazione del bilancio per l’anno 2023, con la decisione di assegnare un dividendo complessivo agli azionisti pari a 251,2 milioni di euro, che corrisponde a un payout del 77% sull’utile consolidato dell’anno. Questo dividendo si compone di una parte dell’utile ricorrente, quantificato in 245,4 milioni di euro, e una parte dell’utile non ricorrente, che ammonta a 5,8 milioni di euro.

La riunione ha anche portato alla nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, che resterà in carica fino alla chiusura dell’esercizio finanziario al 31 dicembre 2026. Antonio Cangeri è stato scelto come presidente, mentre Gian Maria Mossa continua nel suo ruolo di amministratore delegato.

La composizione del CdA vede la presenza di figure provenienti dalla lista 1 di Assicurazioni Generali, tra cui Antonio Cangeri, Gian Maria Mossa, Azzurra Caltagirone, Lorenzo Caprio, Roberta Cocco, Alfredo Maria De Falco, Anna Simioni e Cristina Zunino, e da Paolo Ciocca, eletto dalla Lista 2 rappresentativa dei fondi e investitori istituzionali.