Banca Generali: acquisisce il 9,8% della boutique ESG Mainstreet Partners

Banca Generali annuncia l’acquisizione del 9,8% della società londinese Mainstreet Partners, specializzata nel rating e advisory ESG. L’operazione consente di accelerare nella strategia del piano industriale 2022-2024 consolidando il proprio posizionamento nell’ambito della sostenibilità e arricchendo la value proposition nell’offerta ESG, nel contesto di un nuovo percorso di crescita e ricomposizione della compagine azionaria della boutique.

L’ingresso nel capitale avviene infatti a seguito del perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza (65%) nella stessa Mainstreet Partners da parte della piattaforma WealthTech Allfunds, rafforzando così la partnership di competenze e servizi tra i diversi azionisti. Il management team, guidato dal Ceo Rodolfo Fracassi, resterà azionista della società con una quota del 25%.

Partner di Banca Generali dal 2019 – con cui ha sviluppato la prima piattaforma in Italia che consente ai clienti di selezionare le soluzioni ESG in base al loro contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Onu – Mainstreet Partners rappresenta oggi un punto di riferimento nelle strategie di investimento sostenibili e nello scoring ESG per il mondo corporate e dei fondi.

L’iniziativa si inserisce nelle guidance strategiche favorendo:

– Sinergie più strette nell’analisi e rating delle strategie ESG ampliando la ESG value proposition

– Accesso diretto ai servizi innovativi offerti da Allfunds-Mainstreet Partners

– Accelerazione nel target del piano strategico triennale che punta al 40% di prodotti ESG sul totale delle soluzioni gestite nel 2024

“Con l’ingresso nel capitale consolidiamo le sinergie nelle competenze ESG e ci assicuriamo un posto privilegiato per coglierne le tendenze principali garantendo così ai nostri stakeholders sempre le migliori soluzioni e best practices sul mercato. Dal punto di vista industriale l’operazione accelera il cammino del piano nel pillar della sostenibilità che è parte integrata del nostro percorso di crescita sostenibile”, ha commentato l’Ad e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa.