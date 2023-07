Banca Centrale Russa: tassi di interesse all’8,5%

La Banca Centrale Russa ha effettuato un aumento significativo del tasso di interesse, portandolo all’8,5% dal precedente 7,50%. Questo incremento è superiore a quanto era atteso dal mercato, che prevedeva un rialzo al massimo dell’8%. La decisione è stata presa citando il bisogno di contrastare l’aumento dell’inflazione.

In una nota rilasciata, l’istituzione ha sottolineato che “Gli attuali tassi di crescita dei prezzi, inclusa una varietà di indicatori sottostanti, hanno superato il 4% in termini annualizzati e sono ancora in aumento”. Il crescente squilibrio tra la domanda interna e la capacità di espansione della produzione, resa difficile anche dalla scarsa disponibilità di risorse lavorative, sta potenziando le pressioni inflazionistiche sull’economia russa.