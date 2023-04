Banca centrale Cina pronta a ridurre stimoli all’economia

21/04/2023 09:43

Il CEO di Ford, Jim Farley, ritiene che Tesla possa innescare una guerra dei prezzi nel settore dei veicoli elettrici dopo aver abbassato i prezzi per la seconda volta in un mese. Gli sconti incidono sui margini di Tesla e creano sfide per i concorrenti che non hanno ancora raggiunto lo stesso livello di produzione e catena di approvvigionamento.