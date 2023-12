Banca Canada tiene i tassi fermi al 5%

La Banca del Canada ha deciso di mantenere stabili i tassi di interesse per la terza volta consecutiva, riconoscendo una situazione di stallo nell’economia ma non escludendo la possibilità di ulteriori rialzi.

Il tasso di riferimento overnight rimane dunque inalterato al 5%, il livello più alto degli ultimi 22 anni, come previsto dagli analisti.

Secondo quanto riportato dagli ufficiali, i recenti dati economici suggeriscono che non siamo più in una situazione di “eccesso di domanda” e che i rialzi dei tassi stanno iniziando a frenare la spesa e le pressioni inflazionistiche. Hanno inoltre rimosso una frase in merito all’aumento dei rischi inflazionistici, affermando però di essere pronti a incrementare ulteriormente il costo del denaro se necessario.

Le obbligazioni hanno oscillato dopo la decisione, con il rendimento del biennale al 4,058%, leggermente al di sotto del livello precedente. Il dollaro canadese è lievemente salito a 1,3564 per dollaro Usa.