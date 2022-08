Banca Aidexa: 164 milioni di finanziamenti per le PMI

Raddoppiate le erogazioni sul lending rispetto all’anno precedente nei primi sei mesi per Banca AideXa, la fintech fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza che, grazie a un’offerta sempre più ricca e un portafoglio prodotti più ampio, ad oggi ha superato i 3.000 clienti. Numeri in forte crescita, a distanza di un solo anno dalla licenza bancaria concessa dalla Banca Centrale Europea con ben 164 milioni di euro erogati in finanziamenti e 110 milioni di depositi raccolti.

I traguardi raggiunti – si legge nella nota – sono il frutto di prodotti semplici e veloci e continui investimenti in scoring proprietari, tecnologie e nuovi talenti. Il processo di innovazione tecnologica è uno dei fattori di successo di Banca AideXa: la combinazione di Open Banking e algoritmi proprietari di valutazione le permettono di assestarsi tra i principali player in Italia. L’introduzione di X Score, l’algoritmo proprietario lanciato agli inizi del 2022, ha reso ancora più veloce e facile l’accesso ai finanziamenti anche per il segmento delle micro imprese.