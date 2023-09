Bailey: “Boe vicina al picco sui tassi”

Nel corso di un’audizione in Parlamento tenutasi oggi, il Governatore della Bank of England, Andrew Bailey, ha suggerito che i tassi di interesse nel Regno Unito potrebbero aver raggiunto il loro picco. “Molti degli indicatori si stanno muovendo come ci aspetteremmo”, ha affermato Bailey, sottolineando che tali indicatori segnalano una continua diminuzione dell’inflazione.

Nel corso dell’audizione, Bailey ha dichiarato: “Siamo molto più vicini al picco del ciclo sui tassi di interesse”. Queste osservazioni hanno causato un calo della sterlina sui minimi da tre mesi. La valuta è scesa per la prima volta da giugno al di sotto di $1,25, a seguito dei commenti di Bailey e dei forti dati economici provenienti dagli Stati Uniti.

Nonostante il calo degli equivalenti statunitensi e tedeschi, i Gilts hanno registrato un rally, con il rendimento dei bond britannici a due anni sceso di cinque punti base, al 5,23%.

Durante l’audizione, Bailey era accompagnato dal Vice Governatore Jon Cunliffe e Swati Dhingra, entrambi membri del Comitato di Politica Monetaria composto da nove membri, e Elisabeth Stheeman, membro del panel che supervisiona la politica finanziaria. Questa situazione evidenzia l’importanza dei commenti del Governatore sulla politica monetaria e l’impatto che possono avere sui mercati finanziari.