Baidu: analisti soddisfatti di Ernie Bot, titolo rimbalza del 13,7% a Hong Kong

Forte rimbalzo per Baidu nella seduta odierna, dopo il -6,4% della seduta precedente. La società aveva perso terreno in borsa giovedì dopo la presentazione di Ernie Bot, l’alternativa a ChatGPT sviluppata dal colosso cinese.

Oggi il titolo ha chiuso in rialzo del 13,7% a Hong Kong dopo che alcuni broker e case d’investimento (tra cui Citigroup e BofA) hanno testato il nuovo servizio di intelligenza artificiale, esprimendo la loro approvazione.

Nel giorno del lancio il fondatore Robin Li si era limitato a mostrare dei video pre-registrati, deludendo le attese degli analisti che speravano in una dimostrazione più articolata.

In seguito, Citigroup e Bank of America hanno avuto modo di testare la soluzione di Baidu e ne sono rimasti soddisfatti, constatando che è in grado di risolvere problemi complessi e fornire consigli, analisi, scrivere documenti e generare immagini.