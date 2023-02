Azionario Europa: Bank of America prevede tonfo per lo Stoxx 600

Gli analisti di Bank of America si confermano decisamente pessimisti nei confronti dell’azionario europeo, stimando per l’indice benchmark Stoxx 600 un tonfo del 20% entro il terzo trimestre di quest’anno.

Lo Stoxx 600 è atteso in calo a 365 punti.

Bank of America motiva l’outlook sullo Stoxx 600 scrivendo nella nota che “il nostro scenario di base rimane quello di un forte rallentamento della crescita (del Pil dell’Europa), fattore che dovrebbe tradursi in un aumento del premio sul rischio e in un peggioramento delle aspettative sugli utili societari”.

L’indice benchmark dell’azionario europeo Stoxx 600 ha terminato la sessione di venerdì scorso in ribasso dell’1%, a quota 457,89 punti.