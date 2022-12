Azimut vola in Borsa di oltre +5% dopo annuncio partnership con UniCredit su risparmio gestito

Boom di buy a Piazza Affari sul titolo Azimut, che scatta di oltre il 5% dopo l’annuncio della partnership sul risparmio gestito con UniCredit.

Il titolo di Piazza Gae Aulenti riporta invece un lieve ribasso, in una sessione che vede il Ftse Mib viaggiare in rosso, all’indomani dell’annuncio sui tassi e sul lancio del QT-Quantitative Tightening da parte della Bce di Christine Lagarde.

“Se ci stiamo dicendo che vogliamo ricostruire una fabbrica di asset management con testa italiana e che sia worldwide sicuramente le dimensioni sono significative”. Così il presidente di Azimut, Pietro Giuliani, presentando l’accordo con UniCredit, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Radiocor Il Sole 24 Ore.

Dopo l’esercizio della call da parte di UniCredit, ha aggiunto Giuliani, Azimut rimarrà “partner con una quota di minoranza”.

“Azimut, che ha una base clienti di circa il 50% fuori dall’Italia, è disposta ad aumentare il peso dell’Italia e dell’Europa purchè venga alla luce un campione nazionale nell’asset management. Per qualche anno ci ribilanceremo verso i clienti italiani per costruire in Italia un asset manager che con loro dimensioni e le nostre capacità ci permette di avere un asset management importante in casa. E’ un prezzo che si può pagare”.

Riguardo al nome della newco, Giuliani ha detto non averne ‘assolutamente idea’ e che ogni caso “sarà di competenza UniCredit scegliere’.