Azimut: raccolta netta positiva per 1,4 mld a luglio

Il Gruppo Azimut ha chiuso il mese di luglio con una raccolta netta positiva per 1,4 miliardi di euro, raggiungendo così 4,9 miliardi da inizio anno (obiettivo per l’intero anno 2022: 6-8 miliardi). Nel solo mese di luglio, il 73% della raccolta netta è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito. “La maggior parte di tali flussi – spiega il big italiano del risparmio gestito – è riconducibile al segmento dei mercati privati, in particolare a seguito del closing di un fondo da parte di uno dei partner di Azimut negli Stati Uniti e dell’acquisizione di una quota di minoranza del 20% in RoundShield Partners”.